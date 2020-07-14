Разумков анонсував велике позачергове засідання ВР у середу

"Вчора було позачергове засідання, сьогодні буде два позачергових. Я думаю, що буде одне в середу, але воно буде дуже великим, я маю на увазі позачергове", - сказав Разумков.

Також спікер парламенту додав, що на п’ятницю у порядку денному стоїть мовний законопроект, проте ймовірність його розглянути саме в цей день мала.

Нагадаємо, що сьогодні Верховна Рада на пленарному засіданні продовжить розгляд законопроекту про легалізацію грального бізнесу в Україні та планує розглянути ще низку питань. Окрім того, парламентарі запланували проведення двох позачергових засідань.



