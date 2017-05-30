Разом з мером Чопа на хабарі "погоріли" архітектор і депутат міськради - Генпрокурор
Київ • УНН
КИЇВ. 30 травня. УНН. Разом з мером Чопа на хабарі співробітники прокуратури Закарпатської області затримали архітектора та депутата міської ради. Про це на своїй сторінці у Facebook написав Генеральний прокурор України Юрій Луценко, передає кореспондент УНН.
“Закарпатська прокуратура затримала при отриманні 3000 доларів хабара мера Чопа, архітектора міста та посередника — депутата міськради”, — написав Ю.Луценко.
Як повідомляв УНН, за фактом вимагання і отримання хабаря чиновниками Чопської міської ради на чолі з мером прокуратурою Закарпатської області розпочато кримінальне провадження.
Нагадаємо, ввечері, 29 травня, на Закарпатті затримали групу хабарників з числа високопосадовців одного із міст, які вимагали від підприємця 4 тисячі доларів США.