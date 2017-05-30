Вместе с мэром Чопа на взятке "погорели" архитектор и депутат горсовета - Генпрокурор

“Закарпатская прокуратура задержала при получении 3000 долларов взятки мэра Чопа, архитектора города и посредника — депутата горсовета”, — написал Ю.Луценко.

Как сообщал УНН, по факту вымогательства и получения взятки чиновниками Чопской городского совета во главе с мэром прокуратурой Закарпатской области начато уголовное производство.

Напомним, вечером, 29 мая, на Закарпатье задержали группу взяточников из числа должностных лиц одного из городов, которые требовали от предпринимателя 4000 долларов США.