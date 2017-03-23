Разом з активами В.Новинського заарештували також будівлі О.Вадатурського

Джерело в "Нібулоні", знайомий з ухвалою суду, підтвердив інформацію про потрапили під арешт приміщеннях агрокомпанії, які перебувають за адресою м.Миколаїв, вул. Індустріальна, будинок 1/6.

"Три останніх об'єкта, у винесеному судом визначенні - 20Б-1, 20Б1-2, 20В-1 - належать компанії Вадатурського. У тій будівлі, до речі, знаходиться державний митний пост і служба портнагляду", - зазначив співрозмовник агентства.

Як повідомлялося, Печерський районний суд Києва за клопотанням ГПУ наклала арешт на 82 виробничих об'єкту в м Миколаїв по вул. Індустріальна 1/6. Велика частина цих об'єктів належить ТОВ "Смарт Мерітайм Груп" - суднобудівному холдингу, бенефіціаром якого є депутат від Оппоблока Вадим Новинський.

Василь Федін, генеральний директор SMG, на своїй сторінці в Facebook , зокрема, заявив: "Йде час, змінюються політики, змінюється країна. А хвалена" печерне правосуддя "на київських пагорбах залишається незмінним. Не потрібно бути семи п'ядей у чолі, щоб розуміти, що під прикриттям такого судового визначення майно може бути відібрано у законного власника і передано в чужі руки, нічого спільного не мають ні з Миколаєвом, ні з суднобудуванням, ні з реальними інтересами української держави ".

У заяві прес-служби SMG на сайті компанії зазначається, що суднобудівний холдинг вважає ці події "рейдерським захопленням".

"Сьогодні це майно стає" точкою входу "на SMG для рейдерів. Для забезпечення виконання ухвали суду про арешт, швидше за все, відбудеться передача майна на збереження нікому особі або компанії. Колектив SMG готовий відстоювати свої права всіма законними методами і готується дати гідну відсіч рейдерам , кого б вони не задіяли і ким б не прикривалися, так як під загрозою інтереси понад 1300 робітників і співробітників найбільшого суднобудівного холдингу України ", - наголошується в заяві.

Вадим Новинський в грудні 2016 року було позбавлено депутатської недоторканності, за клопотанням тієї ж ГПУ. Тоді Новинський не виключав, що дані дії влади носять економічний підтекст, і по них можуть бути прямі атаки на його бізнес.