Вместе с активами В.Новинского арестовали также здания А.Вадатурского

Источник в "Нибулоне", знакомый с определением суда, подтвердил информацию о попавших под арест помещениях агрокомпании, находящихся по адресу г. Николаев, ул. Индустриальная, дом 1/6.

"Три последних объекта, в вынесенном судом определении – 20Б-1, 20Б1-2, 20В-1 - принадлежат компании Вадатурского. В том здании, кстати, находится государственный таможенный пост и служба портнадзора", - отметил собеседник агентства.

Как сообщалось, Печерский районный суд Киева по ходатайству ГПУ наложил арест на 82 производственных объекта в г. Николаев по ул. Индустриальная 1/6. Большая часть этих объектов принадлежит ООО "Смарт Мэритайм Груп" - судостроительному холдингу, бенефициаром которого является депутат от Оппоблока Вадим Новинский.

Василий Федин, генеральный директор SMG, на своей странице в Facebook в частности заявил: "Идет время, меняются политики, меняется страна. А хваленое "пещерное правосудие" на киевских холмах остается неизменным. Не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы понимать, что под прикрытием такого судебного определения имущество может быть отобрано у законного собственника и передано в чужие руки, ничего общего не имеющие ни с Николаевом, ни с судостроением, ни с реальными интересами украинского государства".

В заявлении пресс-службы SMG на сайте компании отмечается, что судостроительный холдинг считает данные события "рейдерским захватом".

"Сегодня это имущество становится "точкой входа" на SMG для рейдеров. Для обеспечения выполнения определения суда об аресте, скорее всего, произойдет передача имущества на сохранение некому лицу или компании. Коллектив SMG готов отстаивать свои права всеми законными методами и готовится дать достойный отпор рейдерам, кого бы они не задействовали и кем бы не прикрывались, так как под угрозой интересы более 1300 рабочих и сотрудников крупнейшего судостроительного холдинга Украины", - отмечается в заявлении.

Вадим Новинский в декабре 2016 года был лишен депутатской неприкосновенности по ходатайству той же ГПУ. Тогда Новинский не исключал, что данные действия властей носят экономический подтекст, и за ними могут последовать прямые атаки на его бизнес.