Рашисти тримають у Чорному морі напоготові 20 ракет типу "Калібр"
Київ • УНН
КИЇВ. 28 липня. УНН. Оперативне командування "Південь" повідомило, що рашисти тримають у Чорному морі напоготові 20 ракет типу "Калібр". Про це інформує УНН.
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Корабельне угруповання ворожих сил продовжує переховуватися у ракетно недосяжних районах Чорного моря вздовж південного й південно-східного узбережжя Кримського півострова.
Цитата
«Напоготові до нанесення ракетних ударів – 2 надводних і 1 підводний носій ракет типу «Калібр», яких заготовлено 20», - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо
Українська авіація знищила 5 ворожих опорних пунктів на півдні України.