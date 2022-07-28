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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
18:40 • 22421 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

17:04 • 65873 перегляди

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1 квітня, 12:21 • 111019 перегляди

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1 квітня, 10:23 • 161309 перегляди

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1 квітня, 10:07 • 165011 перегляди

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1 квітня, 09:22 • 144261 перегляди

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Рашисти тримають у Чорному морі напоготові 20 ракет типу "Калібр"

Рашисти тримають у Чорному морі напоготові 20 ракет типу "Калібр"

Київ • УНН

 • 65121 перегляди

КИЇВ. 28 липня. УНН. Оперативне командування "Південь" повідомило, що рашисти тримають у Чорному морі напоготові 20 ракет типу "Калібр". Про це інформує УНН.

Деталі

Корабельне угруповання ворожих сил продовжує переховуватися у ракетно недосяжних районах Чорного моря вздовж південного й південно-східного узбережжя Кримського півострова.

Цитата

«Напоготові до нанесення ракетних ударів – 2 надводних і 1 підводний носій ракет типу «Калібр», яких заготовлено 20», - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо

Українська авіація знищила 5 ворожих опорних пунктів на півдні України.

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