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09:00 • 8622 просмотра

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14 марта, 19:56 • 120030 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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14 марта, 16:00 • 109210 просмотра

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14 марта, 14:57 • 139695 просмотра

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14 марта, 14:16 • 139013 просмотра

В Одессе задержали подозреваемого в убийстве активиста Ганула – МВД

14 марта, 13:40 • 113502 просмотра

Трамп после переговоров с путиным: "есть очень хороший шанс" для завершения войны

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14 марта, 13:04 • 106970 просмотра

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Открыто уголовное производство по факту убийства активиста Ганула в Одессе

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Рашисты держат в Черном море наготове 20 ракет типа "Калибр"

Рашисты держат в Черном море наготове 20 ракет типа "Калибр"

Киев • УНН

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КИЕВ. 28 июля. УНН. Оперативное командование "Юг" сообщило, что рашисты держат в Черном море наготове 20 ракет типа "Калибр". Об этом информирует УНН.

Детали

Корабельная группировка враждебных сил продолжает скрываться в ракетно недостижимых районах Черного моря вдоль южного и юго-восточного побережья Крымского полуострова.

Цитата

«Наготове к нанесению ракетных ударов – 2 надводных и 1 подводный носитель ракет типа «Калибр», которых заготовлено 20», - говорится в сообщении.

Напомним

Украинская авиация уничтожила 5 вражеских опорных пунктов на юге Украины.

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