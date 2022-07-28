Рашисты держат в Черном море наготове 20 ракет типа "Калибр"
Киев • УНН
КИЕВ. 28 июля. УНН. Оперативное командование "Юг" сообщило, что рашисты держат в Черном море наготове 20 ракет типа "Калибр". Об этом информирует УНН.
Детали
Корабельная группировка враждебных сил продолжает скрываться в ракетно недостижимых районах Черного моря вдоль южного и юго-восточного побережья Крымского полуострова.
Цитата
«Наготове к нанесению ракетных ударов – 2 надводных и 1 подводный носитель ракет типа «Калибр», которых заготовлено 20», - говорится в сообщении.
Напомним
Украинская авиация уничтожила 5 вражеских опорных пунктов на юге Украины.