ГУР показало методичку російських агітаторів на захоплених територіях України

Деталі

Як зазначили, документ призначений винятково для інструкторів, афільованих керівництвом "єдиної росії". Його не можна передавати на ознайомлення третім особам.

"З документа випливає, що єдиним органом, який курує роботу окупаційних адміністрацій на захоплених українських територіях визначено кремлівську партію "єдина росія". Будь-які інші організації можуть з’являтися з погодження і жорсткого контролю путінської партії. З іншого боку, сам зв’язок окупаційних структур з "єдиною росією" є секретною інформацією і не підлягає розголошенню", - повідомили в ГУР.

Згідно з "методичкою", окупантам дозволено збирати кошти у населення. Однак через часті випадки отруєння суворо заборонено приймати харчові продукти та медикаменти, зокрема герметично упаковані.

Документ містить таблицю з питаннями, які найчастіше ставить українське населення окупантам і типовими відповідями з додатковими роз’ясненнями, наприклад:

– росія буде нас бомбити?

– Ні, рф виконує високоточні удари по військовим об’єктам (українські новини є хибними);

– Я не хочу жити в рф.

– Ви просто боїтеся. рф країна великих можливостей (повідомити органам військової поліції);

– Чому ви це робите, вам платять?

– Ні, ми добровольці (не члени партії);

– Чому російська армія займається мародерством?

– Російська армія не займається мародерством (якщо є свідки, сказати що це людський фактор і все);

– Кажуть, що в рф злидні.

– Це брехня, в рф майже кожен може дозволити собі особистий автомобіль;

– Нам розповідали про Бучу.

– Це фейк від Зеленського;

– Невже Зеленський нас ненавидить?

– Зеленський нічого не вирішує, все вирішують куратори зі США (згадати, що він наркоман);

– Чому військова техніка знаходиться поруч з будинками?

– З метою вашого захисту і безпеки.

Нагадаємо

Служба безпеки України перехопила методички фсб рф, в яких російських посадовців, артистів, спортсменів вчать, як правильно хвалити путіна і коментувати війну в Україні.