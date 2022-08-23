ГУР показало методичку российских агитаторов на захваченных территориях Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 23 августа. УНН. Российские оккупанты разработали методичку, по которой агитаторы убеждают жителей захваченных территорий Украины в том, что армия рф не мародеры и не убийцы. Об этом сообщило Главное управление разведки Минобороны Украины, информирует УНН.
Детали
Как отметили, документ предназначен исключительно для инструкторов, аффилированных руководством "единой россии". Его нельзя передавать на ознакомление третьим лицам.
"Из документа следует, что единственным органом, курирующим работу оккупационных администраций на захваченных украинских территориях определена кремлевская партия "единая россия". Любые другие организации могут появляться по согласованию и жесткому контролю путинской партии. С другой стороны, сама связь оккупационных структур с "единой россией" является секретной информацией и не подлежит разглашению", - сообщили в ГУР.
Согласно "методичке", оккупантам разрешено собирать средства у населения. Однако из-за частых случаев отравления строго запрещено принимать пищевые продукты и медикаменты, в частности герметично упакованные.
Документ содержит таблицу с вопросами, которые часто ставит украинское население оккупантам и типичными ответами с дополнительными разъяснениями, например:
– россия будет нас бомбить?
– Нет, рф выполняет высокоточные удары по военным объектам (украинские новости являются ложными);
– Я не хочу жить в рф.
–Вы просто боитесь. рф страна больших возможностей (сообщить органам военной полиции);
– Почему вы это делаете, вам платят?
– Нет, мы добровольцы (не члены партии);
– Почему российская армия занимается мародерством?
– Российская армия не занимается мародерством (если есть свидетели, сказать что это человеческий фактор и все);
– Говорят, что в россии нищета.
– Это ложь, в россии почти каждый может позволить себе личный автомобиль;
– Нам рассказывали о Буче.
– Это фейк от Зеленского;
– Неужели Зеленский нас ненавидит?
– Зеленский ничего не решает, все решают кураторы из США (вспомнить, что он наркоман);
– Почему военная техника находится рядом с домами?
– С целью вашей защиты и безопасности.
Напомним
Служба безопасности Украины перехватила методички фсб рф, в которых российских чиновников, артистов, спортсменов учат, как правильно хвалить путина и комментировать войну в Украине.