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Пособництво рф: прокуратура назвала регіони-лідери за кількістю злочинів
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Пособництво рф: прокуратура назвала регіони-лідери за кількістю злочинів

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Рашисти понад 105 разів обстріляли українські позиції в районі 20 населених пунктів України

Рашисти понад 105 разів обстріляли українські позиції в районі 20 населених пунктів України

Київ • УНН

 • 162445 перегляди

КИЇВ. 3 листопада. УНН. Російська окупаційна армія понад 105 разів обстріляла українські позиції в районі понад 20 населених пунктів України.

Про це повідомляє УНН з посиланням на ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ.

Деталі

Розпочалася 253 доба російського вторгнення в Україну.

Ворог проводить обстріли підрозділів Сил оборони вздовж лінії зіткнення, здійснює фортифікаційне обладнання рубежів на окремих напрямках та веде повітряну розвідку. Продовжує завдавати ударів по обʼєктах критичної інфраструктури та помешканнях цивільного населення, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни.

Протягом минулої доби противник завдав 3 ракетних та 24 авіаційних удари, здійснив понад 80 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Ударів російських окупантів зазнали райони більш як 20 населених пунктів. Серед них - Куп’янськ Харківської області, Кременчук на Полтавщині, Невське Луганської області, Водяне, Вугледар, Красногорівка і Невельське Донецької області, Сміла на Черкащині, Нова Кам’янка Херсонської області та Тернові Поди на Миколаївщині.

Нагадаємо

Оперативне командування “Південь” повідомило, що російська окупаційна влада 20 разів обстріляла нещодавно звільнену Трифонівку.

Українські Національні Новини

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