Рашисты более 105 раз обстреляли украинские позиции в районе 20 населенных пунктов Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 3 ноября. УНН. Российская оккупационная армия более 105 раз обстреляла украинские позиции в районе более 20 населенных пунктов Украины.
Об этом сообщает УНН со ссылкой на утреннее сведение Генерального штаба ВСУ.
Детали
Начались 253 сутки российского вторжения в Украину.
Враг производит обстрелы подразделений Сил обороны вдоль линии столкновения, осуществляет фортификационное оборудование рубежей в отдельных направлениях и ведет воздушную разведку. Продолжает наносить удары по объектам критической инфраструктуры и жилищам гражданского населения, нарушая нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны.
За прошедшие сутки противник нанес 3 ракетных и 24 авиационных удара, совершил более 80 обстрелов из реактивных систем залпового огня.
Удары российских оккупантов подверглись районам более 20 населенных пунктов. Среди них - Купянск Харьковской области, Кременчуг на Полтавщине, Невское Луганской области, Водяное, Угледар, Красногоровка и Невельское Донецкой области, Смела в Черкасской области, Новая Каменка Херсонской области и Терновые Поды в Николаевской области.
Напомним
Оперативное командование “Юг” сообщило, что российские оккупационные власти 20 раз обстреляли недавно освободившуюся Трифоновку.