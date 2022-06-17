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Рашисти обстрілювали Чернігівщину снарядами з пропагандистськими листівками для жителів Чечні - МВС

Рашисти обстрілювали Чернігівщину снарядами з пропагандистськими листівками для жителів Чечні - МВС

Київ • УНН

 • 144462 перегляди

КИЇВ. 17 червня. УНН. Російські загарбники обстрілювали Чернігівщину снарядами з пропагандистськими листівками, призначеними жителям Чеченської республіки. Про це повідомив перший заступник очільника МВС Євгеній Єнін, якого цитують у пресслужбі міністерства, передає УНН.

Так, Єнін продемонстрував 122-мм снаряд від системи «Град», який вироблений за часів Радянського Союзу та впав на території Чернігівської області.

Цитата

«У середині він ніс пропагандистську отруту. Що цікаво, ці пропагандистські листівки призначені мешканцям Чеченської республіки. Чи переплутали, чи просто не заморочуються. Але ці листівки висипались на голови українців», – заявив Єнін.

Деталі

Він продемонстрував також самі листівки, що висипалися зі снаряду на Чернігівщині, із таким змістом: «Громадяни Чеченської Республіки! Вас намагаються втягнути в збройне протистояння з федеральними військами. Вас намагаються змусити захищати чужі вам інтереси. Інтереси місцевих магнатів, керівників банд терористів».

Також перший заступник міністра внутрішніх справ зазначив, що через застарілість російських боєприпасів на голови мирних співвітчизників падає ще більше, ніж могло б впасти, оскільки вік цих боєприпасів не гарантує точності.

Доповнення

У березні у Чернігівській області російські військові поширювали пропагандистські листівки, у яких заперечують агресію проти мирного українського населення.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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