Рашисты обстреливали Черниговскую область снарядами с пропагандистскими листовками для жителей Чечни – МВД
Киев • УНН
КИЕВ. 17 июня. УНН. Российские захватчики обстреливали Черниговскую область снарядами с пропагандистскими листовками, предназначенными жителям Чеченской республики. Об этом сообщил первый заместитель главы МВД Евгений Енин, которого цитируют в пресс-службе министерства, передает УНН.
Так, Енин продемонстрировал 122-мм снаряд от системы «Град», произведенный во времена Советского Союза и упавший на территории Черниговской области.
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«В середине он нес пропагандистский яд. Что интересно, эти пропагандистские листовки предназначены для жителей Чеченской республики. Или перепутали, или просто не заморачиваются. Но эти открытки высыпались на головы украинцев», – заявил Енин.
Детали
Он продемонстрировал также сами высыпавшиеся из снаряда в Черниговской области листовки, со следующим содержанием: «Граждане Чеченской Республики! Вас пытаются вовлечь в вооруженное противостояние с федеральными войсками. Вас пытаются вынудить защищать чужие вам интересы. Интересы местных магнатов, руководителей банд террористов».
Также первый заместитель министра внутренних дел отметил, что из-за устаревших российских боеприпасов на головы мирных соотечественников падает еще больше, чем могло бы упасть, поскольку год производства этих боеприпасов не гарантирует точности.
Дополнение
В марте в Черниговской области российские военные распространяли пропагандистские листовки, в которых отрицают агрессию против мирного украинского населения.