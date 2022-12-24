Раньєрі став головним тренером “Кальярі”

Деталі

Угода розрахована до літа 2025 року. Як зазначається, Раньєрі приступить до своїх обов’язків з 1 січня 2023 року.

Після 18 турів “Кальярі” посідає 14 місце у турнірній таблиці Серії В. Останнім місцем роботи Раньєрі був “Вотфорд”. Відомо, що італієць вже очолював “Кальярі” у період з 1988 по 1991 рік.

Нагадаємо

15-річний українець Іван Струк підписав контракт із футбольним клубом “Челсі”. Угода розрахована на 2 роки.