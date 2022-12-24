Раньєрі став головним тренером “Кальярі”
Київ • УНН
КИЇВ. 24 грудня. УНН. Клуб “Кальярі” повідомив про призначення Клаудіо Раньєрі на посаду головного тренера команди, передає УНН.
Деталі
Угода розрахована до літа 2025 року. Як зазначається, Раньєрі приступить до своїх обов’язків з 1 січня 2023 року.
Після 18 турів “Кальярі” посідає 14 місце у турнірній таблиці Серії В. Останнім місцем роботи Раньєрі був “Вотфорд”. Відомо, що італієць вже очолював “Кальярі” у період з 1988 по 1991 рік.
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