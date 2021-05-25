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The Guardian

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Ранок вівторка у Києві розпочався із заторів: де ускладнено рух

Київ • УНН

 • 13925 перегляди

КИЇВ. 25 травня. УНН. Станом на 8:20 вівторка, 25 травня, на вулицях Києва утворилися затори. Про це свідчать дані онлайн-сервісу Google Maps, передає УНН.

Ранок вівторка у Києві розпочався із заторів: де ускладнено рух

Деталі

Так, на правому березі Києва рух ускладнений на проспектах Правди, Степана Бандери, Валерія Лобановського, Перемоги та Героїв Сталінграда. Також ускладнення руху на дорогах фіксуються на вулицях Семена Скляренка, Олени Теліги, Юрія Іллєнка, Січових Стрільців, Великій Васильківській і на Набережному шосе.

Тим часом, на лівому березі ускладнення руху є на проспектах Визволителів, Романа Шухевича і Броварському проспекті. Окрім того, частково рух ускладнений на Дарницькому шосе. Також затори фіксуються на вулицях Центральній, Колекторній, Анни Ахматової, Миропольській і Братиславській.

Рух на всіх мостах, а саме - Північному, Південному, Патона, Метро і Дарницькому, ускладнено в напрямку правого берега.

Додамо

За прогнозами синоптиків, у Києві 25 травня мінлива хмарність. Без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 10-12°, вдень 21-23°.

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