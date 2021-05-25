Утро вторника в Киеве началось с пробок: где затруднено движение
Киев • УНН
КИЕВ. 25 мая. УНН. По состоянию на 8:20 вторника, 25 мая, на улицах Киева образовались пробки. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps, передает УНН.
Детали
Так, на правом берегу Киева движение затруднено на проспектах Правды, Степана Бандеры, Валерия Лобановского, Победы и Героев Сталинграда. Также осложнения на дорогах фиксируются на улицах Семена Скляренко, Елены Телиги, Юрия Илленко, Сечевых Стрельцов, Большой Васильковской и на Набережном шоссе.
Тем временем, на левом берегу осложнения движения есть на проспектах Освободителей, Романа Шухевича и Броварском проспекте. Кроме того, частично движение осложнено на Дарницком шоссе. Также пробки фиксируются на улицах Центральной, Коллекторной, Анны Ахматовой, Миропольской и Братиславской.
Движение на всех мостах, а именно - Северном, Южном, Патона, Метро и Дарницком, затруднено в направлении правого берега.
Добавим
По прогнозам синоптиков, в Киеве 25 мая переменная облачность. Без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 10-12°, днем 21-23°.