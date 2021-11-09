Ранок у столиці розпочався із заторів: де "тягнучка"
Київ • УНН
КИЇВ. 9 листопада. УНН. Станом на 8:15 вівторка, 9 листопада, на вулицях та проспектах столиці вже було помітно ускладнення руху транспорту. Про це свідчать дані онлайн-сервісу Google Maps, повідомляє УНН.
Деталі
Так, на правому березі затори утворилися на вулицях Данила Щербаківського, Юрія Іллєнка, Вадима Гетьмана, Щусєва, Дегтярівській, Олени Теліги, Кирилівській, Дорогожицькій, Семена Скляренка, Короленківській та Набережно-Хрещатицькій.
Окрім того, рух ускладнено на проспектах Голосіївському, Повітрофлотському та Валерія Лобановського, Перемоги, Степана Бандери, Любомира Гузара, Леся Курбаса.
Тим часом, на лівому березі рух ускладнено на проспектах Броварському, Юрія Гагаріна, Миколи Бажана, Соборності, Романа Шухевича та на вулицях Попудренка, Оноре де Бальзака, Андрія Малишка, Кіото, Братиславській.
Рух на мостах – ускладнено на Північному та Дарницькому. На мостах Метро, Патона та Південному можна було проїхати вільно.
Доповнення
На Київщині сьогодні без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 1-4° тепла, вдень 5-8°.
Окрім того, сьогодні у Сумській та Харківській областях очікується мокрий сніг.