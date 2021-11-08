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У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский
4 апреля, 18:51 • 25525 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Украину идет мокрый снег: прогноз погоды на завтра

Киев • УНН

 • 78033 просмотра

КИЕВ. 8 ноября. УНН. Мокрый снег ожидается в двух областях Украины уже завтра, 9 ноября. Похолодает - днем максимум 11 градусов тепла. Об этом УНН сообщили в Укргидрометцентре.

В Украину идет мокрый снег: прогноз погоды на завтра

Детали

По прогнозу синоптиков, 9 ноября в южных и восточных областях дожди, ночью местами значительные дожди, в Карпатах, в Сумской и Харьковской областях небольшой дождь и мокрый снег, на остальной территории без осадков.

Температура ночью 0-5° тепла, днем 3-8°, в южной части ночью 4-9, днем 6-11°.

Погода в столичном регионе

В Киевской области завтра без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 1-4° тепла, днем 5-8°.

Дополнение

10-11 ноября в Украине без осадков; снижение ночной температуры до 1-8° мороза, в Карпатах, 11 ноября и в восточных областях до 12° мороза; температура днем 3-8° тепла, на Закарпатье, Прикарпатье и юге Одесской области 7-12°.

Украинские Национальные Новости

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