В Україну йде мокрий сніг: прогноз погоди на завтра

Деталі

За прогнозом синоптиків, 9 листопада у південних та східних областях дощі, вночі місцями значні дощі, в Карпатах, на Сумщині та Харківщині невеликий дощ та мокрий сніг, на решті території без опадів.

Температура вночі 0-5° тепла, вдень 3-8°, у південній частині вночі 4-9, вдень 6-11°.

Погода у столичному регіоні

На Київщині завтра без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 1-4° тепла, вдень 5-8°.

Доповнення

10-11 листопада в Україні без опадів; зниження нічної температури до 1-8° морозу, в Карпатах, 11 листопада і у східних областях до 12° морозу; температура вдень 3-8° тепла, на Закарпатті, Прикарпатті та півдні Одещини 7-12°.