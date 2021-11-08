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На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
9 квітня, 17:29 • 48361 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

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В Україну йде мокрий сніг: прогноз погоди на завтра

Київ • УНН

 • 78033 перегляди

КИЇВ. 8 листопада. УНН. Мокрий сніг очікується у двох областях України вже завтра, 9 листопада. Стане прохолодіше - вдень максимум 11 градусів тепла. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.

В Україну йде мокрий сніг: прогноз погоди на завтра

Деталі

За прогнозом синоптиків, 9 листопада у південних та східних областях дощі, вночі місцями значні дощі, в Карпатах, на Сумщині та Харківщині невеликий дощ та мокрий сніг, на решті території без опадів.

Температура вночі 0-5° тепла, вдень 3-8°, у південній частині вночі 4-9, вдень 6-11°.

Погода у столичному регіоні

На Київщині завтра без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 1-4° тепла, вдень 5-8°.

Доповнення

10-11 листопада в Україні без опадів; зниження нічної температури до 1-8° морозу, в Карпатах, 11 листопада і у східних областях до 12° морозу; температура вдень 3-8° тепла, на Закарпатті, Прикарпатті та півдні Одещини 7-12°.

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