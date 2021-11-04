Ранок у Києві розпочався із заторів: де ускладнено рух
Київ • УНН
КИЇВ. 4 листопада. УНН. Станом на 8:15 четверга, 4 листопада, на вулицях та проспектах столиці помітно ускладнення руху транспорту. Про це свідчать дані онлайн-сервісу Google Maps, повідомляє УНН.
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Так, на правому березі затори утворилися на проспектах: Голосіївському, Повітрофлотському та Валерія Лобановського. А також на проспектах Перемоги, Степана Бандери, Любомира Гузара, Леся Курбаса.
Рух також ускладнено на вулицях Дегтярівській, Вадима Гетьмана, Олени Теліги, Щусєва, Великій Васильківській, В'ячеслава Чорновола та Юрія Іллєнка.
Затори також є на вулицях Січових Стрільців, Вишгородській та Миколи Голого.
Тим часом, на лівому березі рух ускладнено на Броварському проспекті, проспектах Юрія Гагаріна, Миколи Бажана та Соборності.
Рух на мостах Дарницькому, Патона, Північному – ускладнено у напрямку правого берега. На Південному мосту помітно незначне ускладнення руху у напрямку правого берега. На мосту Метро можна проїхати вільно.
Доповнення
В Україні сьогодні переважно без опадів. Вночі та вранці місцями туман. Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с.
Температура вночі 0-7° тепла, вдень 8-14°, у південній частині, у західних областях місцями 13-18° тепла; у Карпатах вночі 1-5° морозу, вдень 3-8° тепла.