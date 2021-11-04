Утро в Киеве началось с пробок: где затруднено движение
Киев • УНН
КИЕВ. 4 ноября. УНН. По состоянию на 8:15 четверга, 4 ноября, на улицах и проспектах столицы заметно затруднение движения транспорта. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps, сообщает УНН.
Детали
Так, на правом берегу пробки образовались на проспектах: Голосеевском, Воздухофлотском и Валерия Лобановского. А также, на проспектах Победы, Степана Бандеры, Любомира Гузара, Леся Курбаса.
Движение также затруднено на улицах Дегтяревской, Вадима Гетьмана, Елены Телиги, Щусева, Большой Васильковской, Вячеслава Черновола и Юрия Ильенко.
Пробки также есть на улицах Сечевых Стрельцов, Вышгородской и Николая Голего.
Тем временем, на левом берегу движение затруднено на проспектах Броварском, Юрия Гагарина, Николая Бажана и Соборности.
Движение на мостах Дарницком, Патона, Северном – затруднено в направлении правого берега. На Южном мосту заметно незначительное усложнение движения в направлении правого берега. На мосту Метро можно проехать свободно.
Дополнение
В Украине сегодня преимущественно без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с.
Температура ночью 0-7° тепла, днем 8-14°, в южной части, в западных областях местами 13-18° тепла; в Карпатах ночью 1-5° мороза, днем 3-8° тепла.