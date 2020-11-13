Ранок п'ятниці: у Києві ускладнення руху транспорту
Київ • УНН
КИЇВ. 13 листопада. УНН. У столиці станом на 8:10 помітне значне ускладнення руху транспорту. Про це свідчать дані онлайн-сервісу Google Maps, передає УНН.
Так, затори утворилися на проспекті Перемоги, вулиці Олени Теліги, проспектах Степана Бандери, Валерія Лобановського, на вулицях Жилянській, Борщагівській.
Окрім того, ускладнено рух вулицями Набережне шосе, Павла Скоропадського, Кирилівською, Юрія Іллєнка та на бульварі Тараса Шевченка.
На лівому березі рух ускладнено на Броварському проспекті, проспекті Юрія Гагаріна, проспектах Визволителів, Петра Григоренка, Миколи Бажана та на Дарницькому шосе.
На київських мостах майже не спостерігаються затори, за виключенням Дарницького мосту та мосту Метро. Невеличке ускладнення руху помітне на мосту Метро та на Північному мосту.
Нагадаємо, 13 листопада цього року у більшості областей України без опадів, температура від 3° морозу вночі до 7° тепла вдень.