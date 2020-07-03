Ранок п’ятниці у Києві почався із заторів

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КИЇВ. 3 липня. УНН. Станом на 8:15 у Києві помітне значне ускладнення руху транспорту. Про це свідчать дані онлайн-сервісу Google Maps, передає УНН.

Так, у заторах стоїть проспект Перемоги, вулиця Жилянська, вулиця Вадима Гетьмана, вулиця Саксаганського, проспект Валерія Лобановського, вулиця Народного Ополчення, Велика окружна дорога, бульвар Дружби Народів, Набережне шосе та вулиця Богатирська.

Також ускладнено рух на вулиці Набережно-Хрещатицькій, вулиці Борщагівській, проспекті Академіка Глушкова, Голосіївському проспекті та вулиці Щусєва.

На лівому березі Києва у заторах стоїть проспект Миколи Бажана, Дарницьке шосе, проспект Соборності, Броварський проспект, проспект Визволителів, вулиця Братиславська, вулиця Миропільська та проспект Романа Шухевича.

Ускладнено рух на Дарницькому, Русанівському та Північному мостах, а також на мосту Патона.

Нагадаємо, на ранок 2 липня найбільше нових випадків COVID-19 у столиці було зафіксовано на Дарниці.

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