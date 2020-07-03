Утро пятницы в Киеве начался с пробок
Киев • УНН
КИЕВ. 3 июля. УНН. По состоянию на 8:15 в Киеве заметно значительное затруднение движения транспорта. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps, передает УНН.
Так, в пробках стоит проспект Победы, улица Жилянская, улица Вадима Гетьмана, улица Саксаганского, проспект Валерия Лобановского, улица Народного Ополчения, Большая окружная дорога, бульвар Дружбы Народов, Набережное шоссе и улица Богатырская.
Также затруднено движение на улице Набережно-Крещатицкой, улице Борщаговской, проспекте Академика Глушкова, Голосеевском проспекте и улице Щусева.
На левом берегу Киева в пробках стоит проспект Бажана, Дарницкое шоссе, проспект Соборности, Броварской проспект, проспект Освободителей, улица Братиславская, улица Миропольская и проспект Романа Шухевича.
Затруднено движение на Дарницком, Русановском и Северном мостах, а также на мосту Патона.
Напомним, на утро 2 июля больше всего новых случаев COVID-19 в столице было зафиксировано на Дарнице.