Ранок понеділка: вулицями та мостами Києва ускладнено рух
Київ • УНН
КИЇВ. 5 серпня. УНН. Станом на 9:00 на дорогах Києва помітне значне ускладнення руху. Про це свідчать дані онлайн-сервісу Google Maps, передає УНН.
Так, рух ускладнено проспектом Перемоги, вулицями Леся Курбаса, Вадима Гетьмана, частково Повітрофлотським проспектом, вулицями Юрія Ілленка, Набережно-Хрещатицькою та Набережним шосе.
Спостерігаються затори на проспекті Степана Бандери, вулиці Богатирській, Набережно-Рибальській, частково – на проспекті Валерія Лобановського, вулиці Васильківській, Жилянській, Саксаганського, частково – на бульварах Лесі Українки та Дружби народів.
Ускладнено рух Північним мостом, Південним та частково мостом Патона.
Як повідомляв УНН, у Києві до кінця серпня частково обмежили рух на естакаді Південного мосту.