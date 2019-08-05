Утро понедельника: по улицам и мостам Киева затруднено движение
Киев • УНН
КИЕВ. 5 августа. УНН. По состоянию на 9:00 на дорогах Киева заметно значительное усложнение движения. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps, передает УНН.
Так, движение затруднено по проспекту Победы, улицам Леся Курбаса, Вадима Гетьмана, частично Воздухофлотскому проспекту, улицам Юрия Ильенко, Набережно-Крещатицкой и Набережному шоссе.
Наблюдаются пробки на проспекте Степана Бандеры, улицы Богатырской, Набережно-Рыбальской, частично - на проспекте Валерия Лобановского, улице Васильковской, Жилянской, Саксаганского, частично - на бульварах Леси Украинский и Дружбы народов.
Затруднено движение по Северному мосту, Южному и частично мосту Патона.
Как сообщал УНН, в Киеве до конца августа частично ограничили движение на эстакаде Южного моста.