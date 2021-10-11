Ранок понеділка у Києві розпочався із заторів: де ускладнено рух
Київ • УНН
КИЇВ. 11 жовтня. УНН. Станом на ранок понеділка, 11 жовтня, на кількох вулицях і проспектах Києва утворилися затори. Про це свідчать дані онлайн-сервісу Google Maps, передає УНН.
Деталі
На правому березі затори утворилися на проспектах Повітрофлотському, Валерія Лобановського, Перемоги, Голосіївському, Любомира Гузара, Степана Бандери, Леся Курбаса.
Також ускладнено рух по вулицях Жилянській, Короленківській, Миколи Грінченка, Льва Толстого, Саксаганського, Дегтярівській, Юрія Іллєнка, Олени Теліги, Борщагівській, Вадима Гетьмана, Василя Липківського, Щусєва та бульварі Тараса Шевченка.
Тим часом на лівому березі рух було ускладнено на проспектах Броварському, Визволителів, Романа Шухевича, Миколи Бажана, Соборності та на вулицях Оноре де Бальзака, Андрія Малишка, Миропільській, Кіото та бульварі Перова.
Рух на мостах – затори утворилися на Північному, Південному, Патона та Дарницькому. На мосту Метро рух вільний.
Доповнення
“Перевзути” своє авто — змінити літні шини на зимові рекомендують, коли середньодобова температура падає нижче + 5-7 градусів.