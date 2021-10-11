Утро понедельника в Киеве началось с пробок: где затруднено движение
Киев • УНН
КИЕВ. 11 октября. УНН. По состоянию на утро понедельника, 11 октября, на нескольких улицах и проспектах Киева образовались пробки. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps, передает УНН.
Детали
На правом берегу пробки образовались на проспектах Воздухофлотском, Валерия Лобановского, Победы, Голосеевском, Любомира Гузара, Степана Бандеры, Леся Курбаса.
Также затруднено движение по улицам Жилянской, Короленковской, Николая Гринченко, Льва Толстого, Саксаганского, Дегтяревской, Юрия Ильенко, Елены Телиги, Борщаговской, Вадима Гетьмана, Василия Липковского, Щусева и на бульваре Тараса Шевченко.
Между тем на левом берегу движение было затруднено на проспектах Броварском, Освободителей, Романа Шухевича, Николая Бажана, Соборности и на улицах Оноре де Бальзака, Андрея Малышко, Миропольской, Киото и бульваре Перова.
Движение на мостах - пробки образовались на Северном, Южном, Патона и Дарницком. На мосту Метро движение свободное.
Дополнение
"Переобуть" свое авто - изменить летние шины на зимние рекомендуют, когда среднесуточная температура падает ниже 5-7 градусов.