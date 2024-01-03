Ранковий обстріл Києва: показали перші хвилини з бодікамер патрульних
Київ • УНН
Київська поліція відреагувала на ракетний обстріл, надаючи допомогу постраждалим та розбираючи завали. Внаслідок удару 2 січня двоє людей загинули, 49 отримали поранення і були знеструмлені.
Київські патрульні показали перші хвилини зі своїх бодікамер після ранкового обстрілу столиці. Відео опублікували у телеграм-каналі Національної поліції України, передає УНН.
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На відео видно, як поліцейські прибули на місце вибуху та спільно з іншими службами ліквідовували наслідки атаки.
Патрульні евакуювали з-під завалів людей і тварин, надавали громадянам першу допомогу та забезпечували охорону місця події.
Нагадаємо
Вранці 2 січня росія здійснила масований ракетний обстріл Києва. Ворог випустив по столиці близько 11 "Кинджалів" та інші ракети.
У Києві 49 постраждалих та двоє загиблих внаслідок ракетної атаки. Без електропостачання опинилось близько 250 тис. споживачів. Унаслідок обстрілу загинула докторка біологічних наук, професорка кафедри екології Національного університету "Києво-Могилянська академія" Людмила Василівна Шевцова.
У Києві у результаті ракетного обстрілу пошкоджені великі автомобільні автосалони.
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