Ранковий обстріл Куп'янська: двоє людей поранені
Київ • УНН
КИЇВ. 16 січня. УНН. Внаслідок ранкового обстрілу Куп'янська Харківської області поранено двох людей, повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у понеділок, 16 січня, у Telegram, пише УНН.
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"За уточненою інформацією Обласного центру екстреної медичної допомоги, внаслідок ранкового обстрілу Куп'янська поранення отримали двоє людей: 41-річний чоловік та 65-річна жінка", - вказав Синєгубов.
Чоловіка госпіталізовано в середньому стані. Жінці допомогу надали на місці, додав голова ОВА.
Доповнення
Російські окупанти вранці вкотре обстріляли Куп'янськ Харківської області.