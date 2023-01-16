Утренний обстрел Купянска: два человека ранены
Киев • УНН
КИЕВ. 16 января. УНН. В результате утреннего обстрела Купянска Харьковской области ранены два человека, сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в понедельник, 16 января, в Telegram, пишет УНН.
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"По уточненной информации Областного центра экстренной медицинской помощи, в результате утреннего обстрела Купянска ранения получили два человека: 41-летний мужчина и 65-летняя женщина", - указал Синегубов.
Мужчина госпитализирован в среднем состоянии. Женщине помощь оказали на месте, добавил глава ОВА.
Дополнение
Российские оккупанты утром в очередной раз обстреляли Купянск Харьковской области.