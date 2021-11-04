Ранкові тумани та до 18° тепла: прогноз погоди на сьогодні

Деталі

За прогнозом погоди від синоптиків, 4 листопада без опадів, лише в Закарпатській, вдень і у Львівській, Волинській та Рівненській областях невеликий дощ.

Вночі та вранці на більшій частині території країни туман.

Вітер південно-східний, 7-12 м/с, вдень у західних областях місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 1-6° тепла, у південних та східних областях 5-10°; вдень 10-15°, на Закарпатті, Прикарпатті та крайньому півдні країни до 18°.

Погода у столичному регіоні

На Київщині сьоогодні без опадів. Вночі та вранці туман. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура по області вночі 1-6° тепла, вдень 10-15°; у Києві вночі 2-4° тепла, вдень 11-13°.