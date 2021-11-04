Ранкові тумани та до 18° тепла: прогноз погоди на сьогодні
Київ • УНН
КИЇВ. 4 листопада. УНН. На більшості території України сьогодні без опадів, вранці - тумани. Вдень - до 18 градусів тепла. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.
Деталі
За прогнозом погоди від синоптиків, 4 листопада без опадів, лише в Закарпатській, вдень і у Львівській, Волинській та Рівненській областях невеликий дощ.
Вночі та вранці на більшій частині території країни туман.
Вітер південно-східний, 7-12 м/с, вдень у західних областях місцями пориви 15-20 м/с.
Температура вночі 1-6° тепла, у південних та східних областях 5-10°; вдень 10-15°, на Закарпатті, Прикарпатті та крайньому півдні країни до 18°.
Погода у столичному регіоні
На Київщині сьоогодні без опадів. Вночі та вранці туман. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура по області вночі 1-6° тепла, вдень 10-15°; у Києві вночі 2-4° тепла, вдень 11-13°.