Утренние туманы и до 18° тепла: прогноз погоды на сегодня

Детали

По прогнозу погоды от синоптиков, 4 ноября без осадков, лишь в Закарпатской, днем и во Львовской, Волынской и Ровенской областях небольшой дождь.

Ночью и утром на большей части территории страны туман.

Ветер юго-восточный, 7-12 м/с, днем в западных областях местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 1-6° тепла, в южных и восточных областях 5-10°; днем 10-15°, на Закарпатье, Прикарпатье и крайнем юге страны до 18°.

Погода в столичном регионе

В Киевской области сегодня без осадков. Ночью и утром туман. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура по области ночью 1-6° тепла, днем 10-15°; в Киеве ночью 2-4° тепла, днем 11-13°.