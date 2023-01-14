Ранкова атака на Запоріжжя: ракети впали на територію підприємства - ОВА

Цитата

"Сьогодні вранці ворог наніс чергового удару по вільних землях нашої області. Ракети, що впали в Запоріжжі на територію одного з підприємств, спричинили там руйнування. На щастя, обійшлося без жертв", - вказав голова ОВА.

Деталі

За даними Старуха, під удар вчергове потрапило місто Оріхів.

"Внаслідок артилерійської атаки ворога там зруйновано 3 будинки, на одному з них рятувальники ліквідували пожежу. В одному з будинків перебувало 3 мешканця, вони залишились живі і неушкоджені", - повідомив голова ОВА.

Старух наголосив, що окупант не полишає своїх терористичних намірів. "За інформацією від ЗСУ, вийшли в море російські носії ракет "калібр", піднялися в небо ворожі бомбардувальники. Тож не нехтуйте сигналами повітряної тривоги і перебувайте у безпечних місцях!" - підкреслив він.

Доповнення

Російська армія зранку атакувала Запоріжжя.