Утренняя атака на Запорожье: ракеты упали на территорию предприятия - ОВА
Киев • УНН
КИЕВ. 14 января. УНН. В результате утренней ракетной атаки врага на Запорожье есть разрушения на территории предприятия, в Орехове также есть разрушения из-за удара оккупантов. Об этом сообщил глава Запорожской ОВГА Александр Старух в субботу, 14 января, в Telegram, пишет УНН.
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"Сегодня утром враг нанес очередной удар по свободным землям нашей области. Ракеты, упавшие в Запорожье на территорию одного из предприятий, стали причиной разрушений там. К счастью, обошлось без жертв", - указал глава ОВА.
Детали
По данным Старуха, под удар в очередной раз попал город Орехов.
"В результате артиллерийской атаки врага там разрушены 3 дома, на одном из них спасатели ликвидировали пожар. В одном из домов находилось 3 жителя, они остались живы и невредимы", - сообщил глава ОВА.
Старух отметил, что оккупант не оставляет своих террористических намерений. "По информации от ВСУ, вышли в море российские носители ракет "калибр", поднялись в небо вражеские бомбардировщики. Поэтому не пренебрегайте сигналами воздушной тревоги и находитесь в безопасных местах!" - подчеркнул он.
Дополнение
Российская армия с утра атаковала Запорожье.