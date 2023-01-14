Утренняя атака на Запорожье: ракеты упали на территорию предприятия - ОВА

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"Сегодня утром враг нанес очередной удар по свободным землям нашей области. Ракеты, упавшие в Запорожье на территорию одного из предприятий, стали причиной разрушений там. К счастью, обошлось без жертв", - указал глава ОВА.

Детали

По данным Старуха, под удар в очередной раз попал город Орехов.

"В результате артиллерийской атаки врага там разрушены 3 дома, на одном из них спасатели ликвидировали пожар. В одном из домов находилось 3 жителя, они остались живы и невредимы", - сообщил глава ОВА.

Старух отметил, что оккупант не оставляет своих террористических намерений. "По информации от ВСУ, вышли в море российские носители ракет "калибр", поднялись в небо вражеские бомбардировщики. Поэтому не пренебрегайте сигналами воздушной тревоги и находитесь в безопасных местах!" - подчеркнул он.

Дополнение

Российская армия с утра атаковала Запорожье.