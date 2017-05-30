Раніше судиму жительку м. Бориспіль затримали за збут метадону
Київ • УНН
КИЇВ. 30 травня. УНН. Раніше судиму жительку м. Бориспіль ромської національності, яка налагодила збут та поставку в столичному регіоні особливо небезпечного наркотичного засобу — метадону, затримали правоохоронці. Під час санкціонованого обшуку в будинку підозрюваної поліцейські виявили та вилучили 50 г наркотичної речовини. Про це передає УНН з посиланням на відділ комунікації поліції Київської області.
"Оперативники затримали раніше судиму жительку м. Бориспіль ромської національності, яка налагодила збут та поставку в столичному регіоні особливо небезпечного наркотичного засобу — метадон. Під час санкціонованого обшуку в будинку підозрюваної поліцейські виявили та вилучили 50 г метадону і одноразові шприци. За цінами “чорного ринку” 1 г даного особливо небезпечного наркотичного засобу коштує 2 тис. 500 грн", - йдеться у повідомленні.
Зловмисниця на громадському транспорті привозила наркотики та розкладала у певних місцях. У подальшому, після отримання замовлення на придбання метадону та оплати, повідомляла покупцеві адресу “закладки”. Клієнти розплачувалися за товар, перераховуючи кошти через електронну систему розрахунку одного з банків.
Наркодилерку затримано у порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Слідчими відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України. Жінці загрожує позбавлення волі строком від 5-ти до 10-ти років із конфіскацією майна. Досудове розслідування триває.
Як повідомляв УНН 29 травня, подружжя наркодилерів викрили столичні правоохоронці.