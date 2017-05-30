Ранее судимая жительница г. Борисполь задержана за сбыт метадона

"Оперативники задержали ранее судимого жительницу г. Борисполь цыганской национальности, которая наладила сбыт и поставку в столичном регионе особо опасного наркотического средства - метадон. Во время санкционированного обыска в доме подозреваемой полицейские обнаружили и изъяли 50 г метадона и одноразовые шприцы. По ценам "черного рынка" 1 г данного особо опасного наркотического средства стоит 2 тыс. 500 грн", - говорится в сообщении.

Злоумышленница на общественном транспорте привозила наркотики и раскладывала в определенных местах. В дальнейшем, после получения заказа на приобретение метадона и оплаты, сообщала покупателю адрес "закладки". Клиенты расплачивались за товар, перечисляя средства через электронную систему расчета одного из банков.

Наркодилерку задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Следователями открыто уголовное производство по ч.2 ст.307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины. Женщине грозит лишение свободы сроком от 5-ти до 10-ти лет с конфискацией имущества. Досудебное расследование продолжается.

Как сообщал УНН 29 мая, чету наркодилеров разоблачили столичные правоохранители.