"Рамштайн-9" відбудеться у лютому - Резніков

Цитата

"Повернувся додому після "Рамштайн-8". З кожною зустріччю я бачу, як зростає довіра наших партнерів до України. Це все завдяки тяжкій роботі наших воїнів та представників. Більше довіри – більше зброї. Щоб захистити нашу землю, море... та небо! "Рамштайн-9" відбудеться у лютому. Слідкуйте за оновленнями!" - написав міністр.

Доповнення

Перед попередньою зустріччю очільників оборонних відомств - "Рамштайн-8" - Україна зверталася до союзників із запитом щодо сучасних західних танків. Оголошень про їх надання так і не прозвучало.

Наступне засідання у форматі "Рамштайн" буде присвячено авіаційній підтримці України.

Довідково

Контактна група з питань оборони України (UCG) була сформована після російського вторгнення в Україну. Станом на 15 червня 2022 року до неї входили міністри оборони понад 50 країн. Її очолює міністр оборони США Ллойд Остін.