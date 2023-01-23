"Рамштайн-9" состоится в феврале - Резников

Цитата

"Вернулся домой после "Рамштайн-8". С каждой встречей я вижу, как растет доверие наших партнеров к Украине. Это все благодаря тяжелой работе наших воинов и представителей. Больше доверия – больше оружия. Чтобы защитить нашу землю, море... и небо! "Рамштайн-9" состоится в феврале. Следите за обновлениями!" - написал министр.

Дополнение

Перед предыдущей встречей глав оборонных ведомств - "Рамштайн-8" - Украина обращалась к союзникам с запросом о современных западных танках. Объявлений об их предоставлении так и не прозвучало.

Следующее заседание в формате "Рамштайн" будет посвящено авиационной поддержке Украины.

Справочно

Контактная группа по вопросам обороны Украины (UCG) была сформирована после российского вторжения в Украину. По состоянию на 15 июня 2022 года в нее входили министры обороны более 50 стран. Ее возглавляет министр обороны США Ллойд Остин.