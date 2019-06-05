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Рахункова палата завтра розгляне звіт про використання 11,5 млрд грн з бюджету на дороги

Рахункова палата завтра розгляне звіт про використання 11,5 млрд грн з бюджету на дороги

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 червня. УНН. У четвер на засіданні Рахункової палати відбудеться розгляд і затвердження аудиторського звіту про результати використання коштів 11,5 млрд грн із держбюджету в 2018 році на ремонти та утримання місцевих доріг у областях. Про це УНН повідомили у РП.

“6 червня 2019 року на засіданні Рахункової палати відбудеться розгляд і затвердження Звіту про результати аудиту ефективності використання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах. Відповідальний за організацію та проведення цього аудиту — Заступник Голови Рахункової палати Андрій Майснер”, — повідомили в органі.

Так, у 2018 році з державного бюджету України в регіони на ремонт і утримання місцевих доріг було спрямовано 11,5 млрд грн.

Зазначимо, аудитом встановлено сотні мільйонів гривень збитків, заподіяних державі, та неефективного використання бюджетних коштів.

Лише під час аудиту, НАБУ було розпочато 6 кримінальних проваджень за фактами зловживання службовим становищем, розтрат в особливо великих розмірах і службового підроблення документів. Ще про понад 20 фактів із ознаками кримінальних правопорушень буде повідомлено правоохоронні органи після затвердження Звіту на засіданні Рахункової палати, яке відбудеться 6 червня 2019 року, заявили у РП.

Як повідомляв УНН, минулого року за матеріалами Рахункової палати відкрили 21 кримінальну справу.

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