Рахункова палата завтра розгляне звіт про використання 11,5 млрд грн з бюджету на дороги

КИЇВ. 5 червня. УНН. У четвер на засіданні Рахункової палати відбудеться розгляд і затвердження аудиторського звіту про результати використання коштів 11,5 млрд грн із держбюджету в 2018 році на ремонти та утримання місцевих доріг у областях. Про це УНН повідомили у РП.