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Минулого року за матеріалами Рахункової палати відкрили 21 кримінальну справу

Минулого року за матеріалами Рахункової палати відкрили 21 кримінальну справу

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 травня. УНН. Минулого року за матеріалами Рахункової палати було відкрито 21 кримінальну справу, зокрема Національним бюро розслідування і Національним антикорупційним бюро України. Про це заявив голова Рахункової палати Валерій Пацкан під час засідання парламенту, передає кореспондент УНН.

"За матеріалами Рахункової палати у 2018 році було порушено 21 кримінальне провадження, а станом на сьогодні вже 80 кримінальних проваджень", - зазначив Пацкан.

За його словами, ще минулого року РП уклала меморандуми про співпрацю з НАБУ і ДБР, що дозволяє ефективніше реагувати на порушення, виявлені в роботі державних органів влади.

При цьому він додав, що за результатами аудитів минулого року було прийнято 9 законів, а також низка розпоряджень Президента.

Нагадаємо, Рахункова палата повідомила, хто найменш ефективно використовує держкошти.

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