Ракету Falcon 9 успішно запустили на орбіту
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. Ракета Falcon 9 компанії SpaceX із супутником EchoStar 23 успішно стартувала з космодрому на мисі Канаверал посеред Атлантичного узбережжя штату Флорида, США. Про це повідомляє УНН на сторінку компанії SpaceX у Twitter.
Відзначається, що запуск пройшов згідно з планом, супутник зв'язку успішно відокремився від ракети на геостаціонарній орбіті.
Впродовж останніх років компанія SpaceX завершує розробку пасажирського космічного корабля і здійснює вантажні польоти на Міжнародну космічну станцію.
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Нагадаємо, 14 березня запуск Falcon 9 із супутником був відкладений через сильний вітер. Маса супутника становить 5,5 тонни, він буде надавати телекомунікаційні послуги для Бразилії.