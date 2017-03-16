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Ракету Falcon 9 успішно запустили на орбіту

Ракету Falcon 9 успішно запустили на орбіту

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 березня. УНН. Ракета Falcon 9 компанії SpaceX із супутником EchoStar 23 успішно стартувала з космодрому на мисі Канаверал посеред Атлантичного узбережжя штату Флорида, США. Про це повідомляє УНН на сторінку компанії SpaceX у Twitter.

Відзначається, що запуск пройшов згідно з планом, супутник зв'язку успішно відокремився від ракети на геостаціонарній орбіті.

Впродовж останніх років компанія SpaceX завершує розробку пасажирського космічного корабля і здійснює вантажні польоти на Міжнародну космічну станцію.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: SpaceX планує здійснити політ навколо Місяця в 2018 році з туристами на борту

Нагадаємо, 14 березня запуск Falcon 9 із супутником був відкладений через сильний вітер. Маса супутника становить 5,5 тонни, він буде надавати телекомунікаційні послуги для Бразилії.

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