Ракету Falcon 9 успешно запустили на орбиту

Отмечается, что запуск прошел по плану, спутник связи успешно отделился от ракеты на геостационарной орбите.

В течение последних лет компания SpaceX завершает разработку пассажирского космического корабля и осуществляет грузовые полеты на Международную космическую станцию.

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Напомним, 14 марта запуск Falcon 9 со спутником был отложен из-за сильного ветра . Масса спутника составляет 5,5 тонны, он будет предоставлять телекоммуникационные услуги для Бразилии.