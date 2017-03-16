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США подтвердили возобновление обмена разведданными с Украиной

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Ракету Falcon 9 успешно запустили на орбиту

Ракету Falcon 9 успешно запустили на орбиту

Киев • УНН

 • 19939 просмотра

КИЕВ. 16 марта. УНН. Ракета Falcon 9 компании SpaceX со спутником EchoStar 23 успешно стартовала с космодрома на мысе Канаверал посреди Атлантического побережья штата Флорида, США. Об этом УНН сообщает со ссылкой на страницу компании SpaceX в Twitter.

Отмечается, что запуск прошел по плану, спутник связи успешно отделился от ракеты на геостационарной орбите.

В течение последних лет компания SpaceX завершает разработку пассажирского космического корабля и осуществляет грузовые полеты на Международную космическую станцию.

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Напомним, 14 марта запуск Falcon 9 со спутником был отложен из-за сильного ветра . Масса спутника составляет 5,5 тонны, он будет предоставлять телекоммуникационные услуги для Бразилии.

Украинские Национальные Новости

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