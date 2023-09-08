Ракетний удар рф по Сумах: в ОВА розповіли про руйнування
Київ • УНН
КИЇВ. 8 вересня. УНН. Вночі та вранці росіяни здійснили 3 обстріли по громадах Сумської області. Було зафіксовано 14 вибухів. Вранці ворог випустив ракету по обласному центру. Про це повідомляє Сумська ОВА, пише УНН.
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Вночі та вранці ворожих обстрілів зазнали Сумська та Середино-Будська громади.
Зранку росіяни влучили ракетою по Сумах. Через ворожий удар зруйновано один будинок, пошкодження зазнали 6 приватних будинків.
По Середино-Будській громаді росіяни вдарили з мінометів (4 вибухи) та артилерії (9 вибухів).
Нагадаємо
Раніше УНН повідомляв, що під час ракетного удару по Сумах окупанти поцілили у приватний сектор.