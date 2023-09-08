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Ракетний удар рф по Сумах: в ОВА розповіли про руйнування

Ракетний удар рф по Сумах: в ОВА розповіли про руйнування

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 вересня. УНН. Вночі та вранці росіяни здійснили 3 обстріли по громадах Сумської області. Було зафіксовано 14 вибухів. Вранці ворог випустив ракету по обласному центру. Про це повідомляє Сумська ОВА, пише УНН.

Деталі

Вночі та вранці ворожих обстрілів зазнали Сумська та Середино-Будська громади.

Зранку росіяни влучили ракетою по Сумах. Через ворожий удар зруйновано один будинок, пошкодження зазнали 6 приватних будинків.

По Середино-Будській громаді росіяни вдарили з мінометів (4 вибухи) та артилерії (9 вибухів).

Нагадаємо

Раніше УНН повідомляв, що під час ракетного удару по Сумах окупанти поцілили у приватний сектор.

Українські Національні Новини

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