Ракетний удар рф по Сумах: в ОВА розповіли про руйнування

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Вночі та вранці ворожих обстрілів зазнали Сумська та Середино-Будська громади.

Зранку росіяни влучили ракетою по Сумах. Через ворожий удар зруйновано один будинок, пошкодження зазнали 6 приватних будинків.

По Середино-Будській громаді росіяни вдарили з мінометів (4 вибухи) та артилерії (9 вибухів).

Нагадаємо

Раніше УНН повідомляв, що під час ракетного удару по Сумах окупанти поцілили у приватний сектор.