Ракетний удар по Київщині: постраждало п'ятеро цивільних

Цитата

"Зранку ворог обстріляв один з населених пунктів Вишгородського району. Пошкоджені об’єкти інфраструктури. На місці працюють рятувальники. Попередньо постраждали п’ять цивільних осіб. На щастя, загиблих немає", – повідомив Кулеба.

Нагадаємо

За даними Олексія Кулеби, сьогодні вранці російські окупанти випустили по Київщині сім ракет, дві з них збила ППО.