Ракетний удар по Київщині: постраждало п'ятеро цивільних
Київ • УНН
КИЇВ. 28 липня. УНН. Внаслідок ракетного удару по Вишгородському району Київщини постраждало п'ятеро цивільних. Про це в Telegram повідомив голова Київської ОВА Олексій Кулеба, передає УНН.
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"Зранку ворог обстріляв один з населених пунктів Вишгородського району. Пошкоджені об’єкти інфраструктури. На місці працюють рятувальники. Попередньо постраждали п’ять цивільних осіб. На щастя, загиблих немає", – повідомив Кулеба.
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За даними Олексія Кулеби, сьогодні вранці російські окупанти випустили по Київщині сім ракет, дві з них збила ППО.