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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
18:40 • 18309 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

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Ракетний удар по Київщині: постраждало п'ятеро цивільних

Ракетний удар по Київщині: постраждало п'ятеро цивільних

Київ • УНН

 • 123655 перегляди

КИЇВ. 28 липня. УНН. Внаслідок ракетного удару по Вишгородському району Київщини постраждало п'ятеро цивільних. Про це в Telegram повідомив голова Київської ОВА Олексій Кулеба, передає УНН.

Цитата

"Зранку ворог обстріляв один з населених пунктів Вишгородського району. Пошкоджені об’єкти інфраструктури. На місці працюють рятувальники. Попередньо постраждали п’ять цивільних осіб. На щастя, загиблих немає", – повідомив Кулеба.

Нагадаємо

За даними Олексія Кулеби, сьогодні вранці російські окупанти випустили по Київщині сім ракет, дві з них збила ППО.

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