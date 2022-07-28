Ракетный удар по Киевской области: пострадали пять гражданских
Киев • УНН
КИЕВ. 28 июля. УНН. В результате ракетного удара по Вышгородскому району Киевской области пострадали пять гражданских. Об этом в Telegram сообщил глава Киевской ОВА Алексей Кулеба, передает УНН.
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"Утром враг обстрелял один из населенных пунктов Вышгородского района. Повреждены объекты инфраструктуры. На месте работают спасатели. Предварительно пострадали пять гражданских лиц. К счастью, погибших нет", – сообщил Кулеба.
Напомним
По данным Алексея Кулебы, сегодня утром российские оккупанты выпустили по Киевской области семь ракет, две из них сбила ПВО.