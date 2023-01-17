Ракетний удар по Дніпру: кількість жертв зросла до 45, з них 6 - діти

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"За уточненою інформацією, російська ракета вбила 45 людей, з-поміж них 6-ро дітей. Помстимося за кожного", - написав Резніченко.

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За його словами, квіти в пам'ять про безневинні життя, які забрали росіяни, принесли до потрощеного будинку разом з рятувальниками, поліціянтами, волонтерами і керманичем Дніпра.

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Нагадаємо

14 січня у місті Дніпро внаслідок ворожого ракетного удару сталося влучання в дев'ятиповерховий житловий будинок. Від вибуху вщент зруйнований цілий під’їзд.