Ракетний удар по Дніпру: кількість жертв зросла до 45, з них 6 - діти
Київ • УНН
КИЇВ. 17 січня. УНН. Кількість жертв у результаті російського ракетного удару по багатоповерхівці Дніпра зросла до 45. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, передає УНН.
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"За уточненою інформацією, російська ракета вбила 45 людей, з-поміж них 6-ро дітей. Помстимося за кожного", - написав Резніченко.
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За його словами, квіти в пам'ять про безневинні життя, які забрали росіяни, принесли до потрощеного будинку разом з рятувальниками, поліціянтами, волонтерами і керманичем Дніпра.
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Нагадаємо
14 січня у місті Дніпро внаслідок ворожого ракетного удару сталося влучання в дев'ятиповерховий житловий будинок. Від вибуху вщент зруйнований цілий під’їзд.