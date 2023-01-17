Ракетный удар по Днепру: количество жертв возросло до 45, из них 6 - дети

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"По уточненной информации, российская ракета убила 45 человек, среди них 6 детей. Отомстим за каждого", - написал Резниченко.

Добавим

По его словам, цветы в память о невинных жизнях, которые унесли россияне, принесли в разбитый дом вместе со спасателями, полицейскими, волонтерами и мэром Днепра.

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Напомним

14 января в городе Днепр в результате вражеского ракетного удара произошло попадание в девятиэтажный жилой дом. От взрыва наголову разрушен целый подъезд.