Ракетный удар по Днепру: количество жертв возросло до 45, из них 6 - дети
Киев • УНН
КИЕВ. 17 января. УНН. Число жертв в результате российского ракетного удара по многоэтажке Днепра возросло до 45. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко, передает УНН.
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"По уточненной информации, российская ракета убила 45 человек, среди них 6 детей. Отомстим за каждого", - написал Резниченко.
Добавим
По его словам, цветы в память о невинных жизнях, которые унесли россияне, принесли в разбитый дом вместе со спасателями, полицейскими, волонтерами и мэром Днепра.
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Напомним
14 января в городе Днепр в результате вражеского ракетного удара произошло попадание в девятиэтажный жилой дом. От взрыва наголову разрушен целый подъезд.