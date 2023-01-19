Ракетний удар по багатоповерхівці у Дніпрі: зниклими безвісти залишаються 11 людей
Київ • УНН
КИЇВ. 19 січня. УНН. У Дніпрі після ворожого ракетного удару по 9-поверховому житловому будинку безвісти зниклими залишаються 11 людей. Минулої доби таких було 17. Про це повідомляє Національна поліція України, передає УНН.
Цитата
«Понад 560 заяв прийняли поліцейські за фактом ракетного удару по будинку у Дніпрі. З них 420 повідомлень стосувалися пошкодженого майна, 43 - пошкодження автомобілів та 10 – адмінбудівель», - ідеться в повідомленні.
Також поліцейські реєстрували та перевіряли повідомлення про зникнення безвісти людей.
«Кожну заяву відпрацювали - наразі безвісно зниклими залишаються 11 людей», - зазначається в повідомленні.
Повідомляється, що зараз на місці трагедії працюють 10 слідчо-оперативних груп, які проводять огляд квартир та приймають заяви від власників пошкодженого майна.
Доповнення
14 січня у місті Дніпро внаслідок ворожого ракетного удару сталося влучання в дев'ятиповерховий житловий будинок. Від вибуху вщент зруйнований цілий під'їзд.
17 січня у Дніпрі завершили пошукові роботи у зруйнованій ударом рф багатоповерхівці.