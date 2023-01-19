Ракетный удар по многоэтажке в Днепре: пропавшими без вести остаются 11 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 19 января. УНН. В Днепре после вражеского ракетного удара по 9-этажному жилому дому без вести пропавшими остаются 11 человек. В прошедшие сутки таких было 17. Об этом сообщает Национальная полиция Украины, передает УНН.
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«Более 560 заявлений приняли полицейские по факту ракетного удара по дому в Днепре. Из них 420 сообщений касались поврежденного имущества, 43 - повреждения автомобилей и 10 – админзданий», - говорится в сообщении.
Также полицейские регистрировали и проверяли сообщения о пропаже без вести людей.
«Каждое заявление отработали - сейчас без вести пропавшими остаются 11 человек», - отмечается в сообщении.
Сообщается, что сейчас на месте трагедии работают 10 следственно-оперативных групп, которые проводят осмотр квартир и принимают заявления от владельцев поврежденного имущества.
Дополнение
14 января в городе Днепр в результате вражеского ракетного удара произошло попадание в девятиэтажный жилой дом. От взрыва полностью разрушен целый подъезд.
17 января в Днепре завершили поисковые работы в разрушенной ударом рф многоэтажке.